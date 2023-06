Oropa, tra i 5 più belli santuari d'Italia da visitare in moto

Oropa è tra i 5 Santuari più belli d’Italia da visitare in moto. E' quanto sostiene “TrueRiders”, portale di riferimento dei motociclisti in cui si trovano percorsi, informazioni e notizie, eventi e motoraduni, diari di viaggio ed esperienze.

In particolare, Oropa viene definito “un importante centro di pellegrinaggio e una meta amata dai motociclisti amanti delle due ruote” assieme ai Santuari di San Michele, Monte Sant’Angelo in Puglia, a quello di Santa Maria dell’Isola, Tropea in Calabria, al Santuario della Verna in Toscana e al Santuario della Madonna del Sasso, Orselina, Svizzera (vicino al confine italiano).

“Situato sulle Alpi Biellesi – si legge in TrueRiders - il Santuario di Oropa è un importante centro di pellegrinaggio e una meta amata dai motociclisti amanti delle due ruote. La strada per arrivarci offre una magnifica vista sulle montagne circostanti e sui verdi prati alpini. Una volta giunti al santuario, i motociclisti potranno ammirare l’imponente basilica e passeggiare lungo i sentieri che portano alle cappelle e ai punti panoramici, da cui si può godere di una vista mozzafiato sulla valle sottostante”.

Lo stesso sito nei mesi scorsi aveva indicato tra i percorsi adatti agli amanti delle due ruote anche la Galleria di Rosazza, definita come "un vero capolavoro ingegneristico considerata come una delle strade più estreme (per non dire pericolose) d’Italia e d’Europa". E a questo proposito aveva fatto un cenno anche al Santuario di Oropa e al Santuario di Andorno", sempre come meta adatta ai "Riders".

Negli ultimi anni l’affetto dei motociclisti verso il Santuario è cresciuto tanto da rendere sempre più diffusa l’usanza di recarsi a Oropa nel giorno dedicato a Maria Madre di Dio per ricevere la tradizionale benedizione. Nonostante le temperature rigide di gennaio, il numero dei partecipanti è cresciuto di anno in anno: sono oggi circa 500 i motociclisti che arrivano ad Oropa in forma spontanea oppure in modo più strutturato grazie alle numerose associazioni locali. E nemmeno il Covid ha cancellato la tradizione: il 1 gennaio del 2021 non era stato possibile effettuare il tradizionale raduno in presenza, e lo ha reso possibile la tecnologia: il rettore, in quell'occasione, aveva infatti benedetto i motociclisti“a distanza” .