Identità digitale: a Vigliano il Comune ti aiuta ad usarla al meglio

Hai l'identità digitale ma non sai come utilizzarla appieno? Vorresti essere supportato per accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione, ad esempio verificare la tua pensione o entrare nel tuo fascicolo sanitario? Ti aiutiamo noi!

Dal 21 giugno, per tre giorni a settimana, apre a Vigliano Biellese uno sportello per aiutare le persone nell'utilizzo di supporti digitali come SPID e CIE. Una volontaria del Servizio Civile Nazionale Digitale, Camilla, si impegnerà a darvi il supporto di cui avete bisogno. Il progetto, infatti, è nato ed è stato pensato proprio per avvicinare al mondo digitale tutti coloro che non hanno familiarità con il web.

Dove è collocato lo sportello, e quando è aperto? Dal mercoledì al venerdì: la mattina, dalle 9.30 alle 11.30 troverai ad aiutarti l’addetta del servizio civile digitale al piano terra del Municipio; il pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30, la troverai presso la Biblioteca Civica "Aldo Sola".

Non c’è necessità di prenotazione! Il servizio è totalmente gratuito: porta con te il tuo smartphone e il Documento d'identità (elettronica) oppure le credenziali (nome utente e password) per entrare con lo SPID.

Per informazioni telefoniche: 015 512041 (da mercoledì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30); 015 811887 (da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.00)