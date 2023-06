Biella, convocata la III Commissione Consiliare

E’ stata indetta una convocazione della III Commissione Consiliare per giovedì 22 giugno 2023 alle ore 18,00 presso la sala consiliare di Palazzo Oropa, via Battistero n. 4, per l’esame del seguente Ordine del Giorno:

1. Ambiente - Approvazione del regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città;

2. Gestione del territorio, Urbanistica - Variante parziale n.1/2022 al P.R.G.C. Art. 17, c.5°, L.r. 56/77 e s.m.i – Approvazione;

3. Gestione del territorio, Urbanistica - Variante al P.R.G.C. ai sensi Art.17bis, comma 6 della L.r. 56/77 e s.m.i e dell’Art. 19, commi 2 e 3, del D.P.R.327/01 - Ppere di adeguamento della presa “Antua” sul torrente Oropa – Disposizione di efficacia;

4. Gestione del territorio, Urbanistica - Ricognizione usi civici - Territorio ex comune di Chiavazza;

5. Gestione del territorio, Urbanistica - Cessione gratuita e asservimento di terreni a soddisfacimento di standards urbanistici;

6. Varie ed eventuali.