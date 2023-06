AMA Biella, in Valdilana il quarto incontro pubblico di AccompagnaMenti

In Valdilana il quarto incontro pubblico di AccompagnaMenti

Venerdì 30 giugno alla Sala Biagi di Mosso (Valdilana) è in programma, a partire dalle 20.30, il quarto incontro pubblico di AccompagnaMenti, un innovativo progetto territoriale per aiutare chi vive con le demenze.

L’incontro è organizzato col patrocinio dell’amministrazione comunale di Valdilana che, in particolare grazie all’assessore Elisabetta Prederigo, ha accolto con entusiasmo e fattiva collaborazione la proposta di ospitare una delle tappe di AccompagnaMenti sul territorio biellese.

Nella prima parte dell’incontro, il presidente di AMA Biella Franco Ferlisi e il responsabile del progetto Marco Cassisa, presenteranno la rete e i servizi attivati da AccompagnaMenti. Si parlerà tra l’altro del Catalogo dei Servizi per le persone con demenze che è possibile scaricare gratuitamente da qualche settimana dal sito www.mentelocale.biella.it

L’intervento centrale sarà dedicato quindi a come affrontare le demenze in modo tempestivo ed efficace, e sarà curato della psicologa di AMA Biella Manuela Cuccuru. Nell’ultima parte, Tiziana Busancano e Jacopo Lunardi, dell’associazione Amici Parkinsoniani Biellesi, parleranno di come da 15 anni si sta affrontando nel Biellese l’assistenza ai malati di Parkinson. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Il ciclo di appuntamenti sul territorio proseguirà dopo l’estate nel Cossatese, in Valle Cervo e Valle Elvo con altre date in via di definizione.