Sabato a Biella la raccolta firme per la proposta di legge regionale "Liberi subito"

Sabato 24 giugno 2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a Biella, in piazza Giovanni Falcone, angolo via Valle d'Aosta/via Liguria, si terrà un tavolo, organizzato dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, per raccogliere le firme per presentare la proposta di legge regionale "Liberi subito".

Si tratta di un'iniziativa popolare che mira a definire tempi e modi certi per accedere al suicidio medicalmente assistito, consentito in Italia sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, nota anche come sentenza Cappato/Dj Fabo.