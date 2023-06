Maturità, oggi la prima prova: nel Biellese sono 1118 gli studenti impegnati, 32 le commissioni

Superata la fase dell’emergenza sanitaria, l’esame di Stato torna alla normalità, cioè a quanto previsto dalle norme in vigore. Ci sono due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio. I commissari sono interni ed esterni. E oggi mercoledì 21 giugno è in calendario la prima prova scritta, il tema, uguale per tutti. Domani sarà la volta della prova di indirizzo: al classico sarà di nuovo latino (e non greco, più temuto dagli studenti) e allo scientifico niente fisica, solo matematica. Idem al linguistico: solo inglese.

In provincia di Biella, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione aggiornati al 23 maggio, i candidati sono 1118, dei quali interni 1114 e 4 esterni. Non ci sono scuole superiori private: in tutto sono 64 le classi coinvolte e 32 le commissioni.

Nei giorni delle prove scritte, è vietato utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone e smartwatch di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. Sono escluse dal divieto le calcolatrici scientifiche e/o grafiche. È vietato l’uso di dispositivi elettronici portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. Per eventuali violazioni è prevista, secondo le norme sui pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame.

Ma chi farà l'esame ai candidati? Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica.

Dove saranno impegnati i Presidi biellesi come presidente di commissione? Enrico Martinelli dell'Istituto comprensivo di Vigliano al Bona, Raffaella Miori del Bona al Liceo Sella indirizzo Artistico e al Classico, Lorenzo Zampieri di Gaglianico anche lui al Liceo Sella indirizzo Artistico, Tiziana Tamburelli del Liceo del Cossatese e della Vallestrona al Liceo Sella indirizzo Classico. Al Liceo Avogadro saranno presidenti di commissione Tiziano Badà del comprensivo Biella 2, Aldo Ferdani del Fratelli Viano dal Lessona, Marialiusa Martinelli del comprensivo di Andorno, al Liceo del Cossatese e della Vallesttrona Aldo Ferdani del comprensivo Fratelli Viano dal Lessona. Saranno presidente di commissione all'Alberghiero Monica Pisu del comprensivo san Francesco, e Gianluca Spagnolo preside del Liceo Sella.