Biella, all’Auditorium di Città Studi un convegno sul PNRR organizzato dalla Prefettura

Il prossimo 26 giugno, presso l’Auditorium di Città Studi, si terrà un convegno di alto profilo istituzionale dal titolo “P.N.R.R.: PROFILI ATTUATIVI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ NELL’AMBITO DEGLI ENTI LOCALI”, organizzato dalla Prefettura di Biella con la collaborazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, per l’efficace attuazione degli interventi del PNRR.

L’evento di formazione, che avrà inizio alle 9.30, si inserisce nell’ambito delle attività di supporto di competenza del Presidio Territoriale Unitario, costituito lo scorso 8 maggio e composto dal personale della Prefettura U.T.G. di Biella e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vercelli/Biella e si propone di fornire un importante ausilio a tutti gli Operatori coinvolti nell’attuazione delle progettualità scaturenti dal PNRR. Il convegno mira infatti ad agevolare la realizzazione operativa degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, con relazioni incentrate sulla semplificazione e sulla corretta attuazione degli aspetti gestionali anche al fine di superare eventuali profili di criticità riscontrati dagli Enti Locali.

Sarà l’occasione per confrontarsi con i soggetti che svolgono un ruolo essenziale nel disegno attuativo del PNRR quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Corte dei conti e la Guardia di Finanza. La seconda parte della mattinata, invece, sarà dedicata all’approfondimento, grazie agli esperti della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, del sistema unitario ReGis, ossia lo strumento applicativo rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR.

Il PNRR rappresenta per l’Italia un’imperdibile opportunità e la realizzazione degli obiettivi del Piano richiede il coinvolgimento e l’impegno di diversi Enti, in un'ottica di collaborazione istituzionale, al fine di garantire l’utilizzo delle risorse in una cornice di sicurezza, legalità ed efficienza. La sfida che il Paese sta affrontando impone di assumere un atteggiamento proattivo nei confronti della complessità e, in questa prospettiva, la formazione riveste un ruolo centrale quale leva d’azione nell’attuazione del PNRR.