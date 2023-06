San Marino a due volti per Davide Nicelli

Un San Marino Rally in chiaroscuro per il pilota dell’Oltrepo pavese Davide Nicelli che sugli sterrati della Repubblica del Titano ha ritrovato il Campionato Italiano Assoluto Rally dopo aver dovuto saltare il Rally Regione Piemonte e la Targa Florio.

Il pilota di Stradella (PV) venerdì 16 e sabato 17 giugno ha guidato per la prima volta sulla terra la Peugeot 208 Rally4 e ha ritrovato le “strade bianche” a distanza di un anno, dal San Marino dello scorso anno. “Ho provato la vettura sulla terra solo al venerdì durante lo shakedown pre gara senza aver fatto test in precedenza su questo fondo. Nel primo giro di prove – spiega Nicelli Jr – tenuto conto del poco allenamento sulla terra abbiamo staccato tempi interessanti posizionandoci al terzo posto tra le vetture a due ruote motrici. Nel secondo giro, con il fondo reso più pulito dal passaggio delle vetture, i nostri tempi si sono alzati fino a quando, sulla penultima prove speciale abbiamo fatto un “dritto” che ci ha fatto perdere una manciata di secondi e la possibilità di fare bene”.

Alla fine la classifica dice che il pilota dell’Oltrepo pavese ha chiuso al quarto posto tra le vetture a due ruote motrici, terzo tra i piloti che partecipano al Trofeo Pirelli. “La Peugeot 208 GT Line che mi ha messo a disposizione il team By Bianchi è al top ma io non ho ancora trovato con la vettura il feeling ottimale. Un aspetto che avevo già avvertito nelle precedenti gare ma che si è sentito maggiormente sulla terra. Ci prendiamo le prossime settimane per analizzare tutti insieme le prestazioni e valutare come muoverci per il resto della stagione. Un grazie va al mio navigatore Tiziano Pieri, impeccabile per tutti e due i giorni di gara, ed alle gomme Pirelli che come sempre si sono dimostrate altamente performanti. Un sentito ringraziamento lo voglio mandare anche alla mia scuderia, la Sport & Comunicazione, ed a tutti gli sponsor che mi sostengono in questa stagione senza dimenticare il prezioso apporto di mio padre” conclude Nicelli Jr.