Pattinaggio: Speed Biella brilla ai Giochi Nazionali Tiezzi

Lo scorso fine settimana a Cavalese (TN) si sono svolti i Giochi Nazionali Tiezzi categoria giovanissimi / esordienti.

Per la prima volta ha partecipato anche lo Speed Biella, con i due piccoli atleti Lorenzo Delledonne e Tommaso Orosio, entrambi primo anni nell' agonismo: Lorenzo campione regionale nella destrezza e vice campione nei 2 giri sprint e 600 m, Tommaso Orosio campione regionale 600 m e 2 giri sprint.

I due giaguarini al Tiezzi si sono scontrati con 74 atleti provenienti da tutta Italia, hanno affrontato 3 giorni di gare sempre super carichi e con il sorriso. Lorenzo Delledonne in tutte e 4 le gare è stato bravissimo, si è fatto valere, ha superato i suoi limiti ottenendo ottimi risultati. Tommaso Orosio primo anno di categoria, dopo la prima gara in cui è caduto non si è abbattuto e subito ha dimostrato quanto vale…. Brilla nei 600 m ottenendo un 13esimo posto!!!!

Lo speed biella si qualifica al 56esimo posto come società e si conferma miglior società nel settore giovanile nella provincia di Biella. E ora i suoi atleti si stanno preparando per 2 trofei nel mese di luglio e 2 a settembre