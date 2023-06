Le gare podistiche della settimana nel Biellese: si corre a Dorzano, Pralungo, Chiavazza e Oropa

Diversi gli appuntamenti questa settimana da domani 21 giugno fino a domenica 25 nel biellese per i corridori.

Domani mercoledì 21 giugno si corre a Dorzano per il 7° Giro del Belvedere - Km. 6,5 approvazione Fidal Piemonte. 253/NON competitiva/2023. A organizzare l'evento è ASD Olympia Runners. POSSONO PARTECIPARE: Tesserati Fidal, RUNCARD o Enti di Promozione Sportiva firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico) ( da 16 anni Allievi/e e oltre) I non tesserati presentando copia della visita medica per attività non agonistica PERCORSO Km. 6.9 ISCRIZIONI: iscrizioni sul posto fino alle ore 19.40 COSTO ISCRIZIONE : Euro 6 ( sei ). Il RITROVO è alle ore 18.30 presso via Salione 1 (Polivalente) PARTENZA ore 19.45. Responsabile Organizzativo Gino Marangoni 3515148450 info www.olimpiarunners.it e social.

Giovedì 22 a Chiavazza in occasione della Festa di San Quirico ci sarà l'8° Giro della Bertamelina dalle 19,30 partenza, iscrizioni dalle 18.

Sabato 24 giugno a Pralungo c'è "Quat Pass per Pralungh" alla 6ª edizione. La manifestazione sportiva non competitiva è organizzata dall’Associazione Genitori & Giovani di Pralungo in collaborazione con APD Pietro Micca e Biella Running. E' aperta a tutti. Per gli adulti il costo della partecipazione è di minimo 7 e 3 euro per i bambini. Come sempre, il ricavato sarà al sostegno di progetti per i bambini delle scuole di Pralungo e per le loro famiglie. Il percorso è di 6 chilometri. Le iscrizioni sono aperte già dal 1° giungo presso il negozio “Bibo Sport”, a Biella. Per info è possibile contattare il numero 3803064008 oppure scrivere all’indirizzo mail genitoriegiovani@gmail.com.. Il ritrovo è alle 18 e la partenza alle 19.

Domenica 25 si corre per l'Oropa Monte Camino. Quest'ultima è una manifestazione regionale di corsa in montagna organizzata dalla ASD CLIMB RUNNERS - VC065 con l'approvazione della FIDAL PIEMONTE - Approvazione N 100/montagna/2023. Luogo e data di svolgimento: Oropa (Biella) in data 25 GIUGNO 2023. Competitiva: Partenza da Oropa Piazzale delle funivie e arrivo in vetta al Monte Camino in circa 7 km con un dislivello di circa 1200 m+. Non competitiva: Partenza da Oropa Piazzale delle funivie e arrivo al rifugio Rosazza in circa 4 km con un dislivello di 700 m +. La corsa competitiva si svilupperà su sentieri montani da Oropa piazzale delle funivie Delubro Pissa Rifugio Rosazza Rifugio Savoia Gendarme e arrivo al Monte Camino per un totale di circa 7 km con 1200 m dislivello +. La corsa non competitiva si svilupperà su sentieri montani da Oropa piazzale delle funivie Delubro Pissa e arrivo al Rifugio Rosazza per un totale di circa 4 km con 700 mt di dislivello +. Ore 7.30 Ritrovo presso piazzale delle funivie di Oropa per consegna pettorali e ultime iscrizioni. Ore 8.30 Partenza gara competitiva Ore 8.35 Partenza non competitiva Al Monte Camino ristoro idrico Al rifugio Rosazza ristoro idrico e alimentare per entrambe le gare Ritorno a piedi per entrambe le gare fino a Oropa Ore 13 Premiazioni in zona Partenza. INFO: Enzo Mersi 3392472377 asdclimbrunners@gmail.com

