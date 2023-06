Città di Cossato, ecco chi è il nuovo mister dell'Under 16

Città di Cossato comunica che per la prossima stagione sportiva, 2023/24, il ruolo di allenatore della squadra dell'Under 16 Regionale sarà affidato a Mister Claudio Josca.

Al noto ex giocatore, da qualche anno trasformatosi in allenatore, si affiancherà il vice di fiducia, Rossetti Maurizio .L'esordio ufficiale per i 2 nuovi tecnici del gruppo Allievi Regionali sarà durante gli Open Days di categoria che si svolgeranno sabato 1, martedì 4 e giovedì 6 luglio sul campo sintetico di Parlamento.

Agli allenamenti di luglio, oltre ai giocatori facenti parte della rosa attuale sono invitati a partecipare tutti i ragazzi desiderosi di entrare nella squadra dei Blues!