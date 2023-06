Chiusura in bellezza per la Rhythmic School: 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi FOTO

Con la quinta giornata, disputata lunedì, si sono conclusi i campionati nazionali di ginnastica Ritmica AICS, organizzati dalla direzione tecnica nazionale dell’ente di promozione sportiva per la prima volta a Biella presso il Palazzetto dello sport di via Pajetta. Alcune migliaia sono state le atlete, provenienti da tutt’Italia, che si sono date battaglia sulle pedane biellesi.

Le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, così come nelle prime giornate di gara anche in queste ultime, hanno dominato la scena occupando stabilmente i vertici delle classifiche. Così hanno fatto Petra Zuliani e Beatrice Bocca che con un ottimo esercizio alla palla, la prima, ha ottenuto la medaglia d’argento mentre, la seconda, ha conquistato la medaglia di bronzo con una frizzante esibizione al corpo libero. Ancora meglio hanno fatto Alice Cola conquistando il primo posto alle clavette ed il terzo al cerchio, Ginevra Viana che ha dominato alla palla ed è seconda al nastro e Ginevra Segatto che è medaglia d’oro al nastro.

Hanno partecipato alle finali nazionali anche Ginevra Lanza e Ginevra Romanini giungendo entrambe ai piedi del podio. Hanno accompagnato le atlete in gara l’ istruttrice Elena Chursina e le assistenti Giada Mello Grand e Giada Vitale ovviamente molto soddisfatte delle prove delle loro ginnaste. Archiviati con piacere gli ottimi risultati conseguiti, le atlete della Rhythmic School si apprestano ora a partire per Rimini dove dal 23 giugno al 2 luglio andrà in scena la Festa della Ginnastica Summer edition 2023 a cui sono iscritte più di ventimila partecipanti e dove si disputeranno le finali dei campionati nazionali FGI.