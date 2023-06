Pd, l'intervento di Paolo Furia alla direzione nazionale

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ieri sono intervenuto alla direzione nazionale del Pd, nell’ambito di una discussione serena, ma serrata, per osservare quanto segue: il Pd non è un comitato elettorale, a differenza di molti altri, ma un partito vero, in cui si discute sinceramente. Il Pd di oggi ha le carte in regola per avviare campagne credibili sui temi fondamentali, su cui Meloni sta facendo sfaceli: sanità pubblica / lotta alla precarietà / transizione ecologica. Meloni precarizza ulteriormente il lavoro con un decreto, taglia le tasse ai più benestanti e si vende il taglio come qualcosa di incredibile quando Prodi, Draghi, persino Renzi avevano tagliato di più.

Intanto taglia la sanità pubblica, come tutti i cittadini possono riscontrare dalla drammatica situazione delle liste d’attesa. Il Pd deve affrontare comunque le sue difficoltà, che vengono da lontano. In particolare vengono da una carenza di empatia e quindi da una mancanza di senso della missione e di rappresentanza, negli anni in cui siamo stati al governo alleati con partiti anche molto diversi, senza avere i numeri in Parlamento per governare secondo la nostra linea. Non è vero che il Pd non è abbastanza di governo: per governare bene e mettere in campo le politiche giuste per difendere i lavoratori, le donne, i residenti nelle periferie, bisogna conoscere i loro problemi per davvero, viverli.

Quando si dice a Elly Schlein che sui temi del lavoro è troppo retorica, attenzione: chi ha vissuto e sa cosa sia il precariato, il reddito troppo basso, il contratto bloccato (penso all’immenso settore dei servizi, logistica e pulizie) ha bisogno di un partito che si occupi di questi problemi davvero, e questo partito può essere il Pd.

Ieri la segretaria ha rassicurato la direzione: il Pd non va a traino degli altri sulle alleanze; il Pd sente l’urgenza di aggregare un’ampia coalizione e, come dimostra il centrodestra, ciò non equivale a essere subordinati o sottomessi ai 5 stelle o altri. Unire le opposizioni contro questa destra è necessario. Al netto delle scempiaggini di Grillo, che parla probabilmente per boicottare le alleanze, chiunque abbia a cuore la democrazia di questo paese sa che dobbiamo fare un’alleanza in grado di competere con un centrodestra molto diviso ma anche molto pratico, e che sta insieme malgrado le sue divisioni, e vince le elezioni.

Sulla guerra in Ucraina le contraddizioni le ha anche la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: ci sono un sacco di filoputiniani in quei partiti, eppure l’Italia da loro governata continua a essere impegnata contro la Russia. Così anche nel centrosinistra dovrà prevalere la linea di un impegno senza se e senza ma perché la Russia arretri e accetti di non poter vincere questa guerra che ha voluto Putin, senza per questo rinunciare al tema della pace, che deve essere rimesso al centro della mobilitazione della pubblica opinione. Schlein ha riferito che dialoga anche con Calenda, non solo con Conte: questo è un segnale importante".