Lega Biella, direttivo provinciale: sala gremita in vista del congresso regionale

Una sala gremita di militanti ha accolto lunedì sera il direttivo provinciale della Lega Biella in vista del congresso regionale della Lega Piemonte, che si svolgerà a Chivasso domenica 25 giugno e vedrà la candidatura unitaria di Riccardo Molinari, segretario uscente nonchè Capogruppo alla Camera.

“Un congresso prettamente politico e non solo organizzativo – spiega il segretario provinciale Roberto Simonetti - che nella sua unitarietà attorno a Molinari, al pari di tutti i congressi provinciali piemontesi già svoltisi, darà corpo e sostanza ai temi storici e identitari del partito, in particolare l’autonomia differenziata, la difesa delle medie e piccole imprese, delle partite iva, del welfare sociale e imprenditoriale, proponendo e perseguendo il posizionamento politico della Lega rivolto verso il centro moderato, liberale e federalista, rivendicando la nostra fruttuosa attività che da oltre trent’anni detta l’agenda politica locale e nazionale per proiettarla nel futuro”.

Unitarietà anche nella scelta del membro biellese al Consiglio Direttivo Regionale nella persona di Gianni Ferrari, consigliere comunale a Biella e da anni responsabile organizzativo provinciale. “Le Lega è un partito solido, organizzato, energico, orgoglioso della sua storia che con serietà e responsabilità dimostrerà di essere sempre protagonista sui territori a partire dalle elezioni amministrative comunali, regionali ed europee del prossimo anno.” conclude Simonetti.