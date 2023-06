Arredamenti Gallo: Sconti su tutti i mobili in esposizione per rinnovo locali

È iniziata la stagione delle promozioni da Arredamenti Gallo, lo storico negozio di arredamenti della Valdilana, che ha scontato tutti gli ambienti in esposizione per il rinnovo dei locali che effettuerà a fine settembre.

Salotti, mobili per il bagno, librerie e tantissime cucine di alta qualità – come quelle del marchio Scavolini – sono in promozione a prezzi speciali.

Arredamenti Gallo, che con passione arreda le case dei clienti da oltre 60 anni e da tre generazioni, accoglierà tutti i clienti che vorranno saperne di più, per trovare insieme la miglior soluzione per la loro abitazione. Design moderno e Made in Italy, stile ed eleganza, simulazioni virtuali degli ambienti ed uno staff di esperti vi accompagneranno nella scelta delle migliori soluzioni per la casa attraverso i servizi di consulenza, progettazione, realizzazione, trasporto, montaggio ed assistenza post vendita personalizzati.



Lo showroom di Arredamenti Gallo si trova a Valle Mosso di Valdilana (BI), in Via Gallo 1.



Per informazioni: tel. 015 706049 - mail: info@arredamentigallo.it

Sito: www.arredamentigallo.it

Facebook: www.facebook.com/arredamentigallo.it

Instagram: www.instagram.com/arredamentigallo_valdilana