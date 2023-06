Ritorna AperiFisar con la degustazione dalla Spagna, olé!

Venerdì 23 giugno, all’enoteca di Chiavazza Symposium Wine Training, a partire dalle 18 i Sommelier della Fisar delegazione di Biella in occasione dell’appuntamento mensile “AperiFisar” presenteranno tre vini spagnoli: Cava, Verdejo e Tempranillo, sempre attraverso la formula promozionale 3 calici per € 10.

Per chi lo desidera, verranno serviti deliziosi taglieri e, a richiesta, si potrà degustare anche un buon bicchiere di sangria per finire la serata in bellezza. É gradita la prenotazione. Gli orari dell’enoteca wine bar Symposium sono dal giovedì al sabato dalle 18 alle 22; gli altri giorni solo per gruppi su prenotazione.

Per informazioni: 015/0155072 – 335/5982038.