Matrimoni: tre regole per trasformarsi nell’invitata perfetta

Come ci si trasforma nella perfetta invitata a un matrimonio? La domanda è di quelle che a tutte è capitato di farsi almeno una volta nella vita, dopo aver ricevuto la partecipazione di nozze della migliore amica o dell’ex con cui si è rimasti in buoni rapporti. Con la stagione delle cerimonie che ormai iniziata, proviamo a rispondere con qualche indicazione pratica.

Come trasformarsi nell’invitata perfetta di un matrimonio in tre, semplici mosse

La prima cosa da fare per trasformarsi nell’invitata che tutti vorrebbero al proprio matrimonio è rispettare il dress code. Sempre più spesso ormai gli sposi condividono, infatti, con i propri invitati un codice per quanto riguarda l’abbigliamento: se è consigliato il Black Tie vuol dire che la cerimonia è piuttosto formale e alle signore è richiesto il lungo, per esempio, mentre se gli sposi suggeriscono uno stile Casual Chic può andar bene anche un – più corto e informale – abito da cocktail. Se gli sposi non hanno dato indicazioni precise, l’idea migliore è scegliere gli abiti da cerimonia attenendosi a regole classiche di bon ton come riservare l’abito corto, soprattutto se sotto al ginocchio, alle cerimonie civili o che si tengono durante il giorno e preferire per la sera, invece, abiti lunghi e più formali. Si può anche provare a interpretare i gusti degli sposi, partendo da come sono fatte le partecipazioni di nozze per esempio: se c’è un colore predominante è, con ogni probabilità, quello che preferiscono e a cui è ispirato l’allestimento della cerimonia e scegliere di indossarlo non può che risultare un gesto gradito.

Uno degli altri consigli classici è scegliere l’outfit a seconda del proprio ruolo nella cerimonia: dalla mamma dello sposo o dalla testimone della sposa ci si aspetta, infatti, un grado di formalità diversa rispetto a una semplice conoscente della coppia. Più di questo, però, per trasformarsi nella perfetta invitata a un matrimonio serve scegliere un look con cui ci si senta completamente a proprio agio, adatto alla propria personalità e che sia capace di tirarla fuori. Ben vengano insomma colori accesi e vitaminici, per altro molto di tendenza al momento, in grado di trasmettere subito gioia e solarità se questi sono i tratti principali del proprio carattere. L’unica regola è: non strafare. Si potrebbe essere erroneamente convinti, infatti, di dover indossare tutto ciò che di più elegante e di più prezioso c’è nel proprio guardaroba per mostrarsi al meglio nelle occasioni importanti, ma così facendo è facile perdere di vista armonia ed equilibrio del risultato finale e, cosa da evitare a tutti i costi, rischiare di mettere in ombra la sposa.

Tra i do e don’t per trasformarsi nella perfetta invitata a un matrimonio non potrebbe mancarne un ultimo: scegliere abiti di cerimonia di buona qualità, dal design italiano, realizzati con tessuti di ottima fattura e dalle linee senza tempo. Non solo sono capaci di dare un tocco più raffinato, elegante e chic al proprio outfit per le feste ma durano per anni nell’armadio senza perdere il loro fascino e possono essere riutilizzati così per occasioni diverse, combinandoli in diversi modi o abbinandoli ad accessori differenti.