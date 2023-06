Pollone dal Cielo, i voli in mongolfiera slittano a ottobre

La Pro Loco di Pollone e la società Charbonnier Mongolfiere, in considerazione delle innumerevoli telefonate che chiedono in merito alla 11° edizione di Pollone dal Cielo 2023, comunicano: per permettere il volo libero e vincolato delle mongolfiere in orari consoni alla partecipazione del tanto pubblico appassionato quest’anno si è pensato di rinviare l’evento nelle giornate di sabato 7 e domenica ottobre 2023. (ricordiamo che a giugno si vola alle 06 del mattino e alle 20 serali) infatti durante ottobre le temperature medie giornaliere si stima possono permettere alle mongolfiere di levarsi in volo alle 9,30 del mattino e alle 15,30 del pomeriggio, con ampia soddisfazione del pubblico che potrà gustarsele sia per il volo libero della durata di un’ora e mezza che per il volo vincolato che permette di salire di 30-40 mt e ridiscendere.