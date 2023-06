L’Oro della Bessa riapre per la stagione estiva, con tanti appuntamenti musicali ed enogastronomici

L’Oro della Bessa di Zubiena riapre per la stagione estiva e, insieme alle tante proposte enogastronomiche, tornano anche gli appuntamenti musicali: il primo sarà giovedì 29 giugno con il duo acustico “Ado & Leo”, composto dalla voce graffiante di Adolfo Venza e dalla chitarra acustica fingerstyle di Leonardo Crenna, che dalle ore 20:00 allieterà l’aperi-cena con brani storici della musica italiana e straniera rivisitati in chiave acustica.



L’Oro della Bessa è anche una location dedicata a matrimoni ed eventi, con parco, sala ricevimenti, spazio per cerimonie civili, area giochi e suite nuziale.





Per informazioni e prenotazioni: 393 802 5047

Pagina Facebook: www.facebook.com/lorodellabessapragros

Sito: www.lorodellabessapragros.it