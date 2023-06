Amici della Lana, grandi appuntamenti il prossimo weekend tra visite e passeggiate

Dopo l’avvio del progetto Woolscape del 18 giugno con animazione teatral-musicale lungo la roggia a cura di Storie di Piazza e visita al Villaggio operaio con passeggiata a Oneglie, riprende la programmazione di Amici della Lana dedicata alla lana. Ritorna la feltratura della lana con Marielle Dumiot! Un’appassionante pomeriggio per grandi e piccini a contatto con la morbidezza, quello del 25 giugno al Lanificio Botto.

La lana diventa protagonista ma anche il sapone, e l’acqua calda saranno una vera e propria “coccola” che ci permetterà di arrivare, tra una chiacchiera e un massaggio alla lana, alla realizzazione del nostro cappello da gnomo in vista dello GonomoFestival I edizione di agosto. Partenza del corso alle 15 ma dalle 14,30 alle 18,30 è possibile fare una visita al Lanificio e al Villaggio Operaio con le nostre operatrici della Rete Museale Biellese.

Tutte le nostre attività godono del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dell’appoggio dei nostri visitatori. Non occorre avere già fatto altri laboratori, non occorre un’età particolare, la feltratura è per tutti, genitori, nonni e bambini. La lana è una nostra grande amica e lavorarla sarà per tutti un’occasione per scoprire questa fibra naturale e riciclabile. Prenotazione 351 8862836.

Offerta libera.