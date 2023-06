A Veglio torna la Festa Patronale di S. Giovanni: Ecco le date e il programma dell’evento

Con l’organizzazione della Pro Loco di Veglio sarà Festa della birra e Festa di San Giovanni 2023 da venerdì 23 a domenica 25 giugno, nell’area sportiva del Polivalente Bernardo Seletto di Fraz. Prina al Villaggio Gruppo di Veglio, dove si svolgeranno le tre serate, ognuna allietate da un accompagnamento musicale e da un piatto “speciale”, oltre alla presenza dei piatti tipici delle feste campestri con le grigliate di carne a farla da padroni, passando per primi e secondi piatti per i gusti più disparati, tutti preparati con una particolare attenzione alla qualità ed alla provenienza dei prodotti utilizzati dalla cucina della Pro Loco Veglio.



Non mancheranno, presenti a menù per tutte le serate, piatti vegetariani così come ottimi dolci artigianali, varie tipologie di carni alla griglia, l’immancabile Toma Biellese ed i Cocktail per il dopocena. Un altro elemento portante delle serate vegliesi sarà la Birra Menabrea, che sarà proposta alla spina nelle sue versioni bionda ed ambrata.



La festa si aprirà venerdì 23 alle ore 19,00 quando, in collaborazione con Biella Running, ci sarà la 11° Edizione della corsa podistica non competitiva denominata “Su e giù par an Vej” (Su e giù per Veglio), che si snoderà principalmente tra le strade comunali ed i sentieri che attraversano Veglio, mettendo alla prova - proprio per la particolarità del percorso che prevede molti sali e scendi - fiato e gambe di tutti i partecipanti che, alla fine della corsa, potranno poi riprendersi con il Pasta Party incluso nel costo di iscrizione.

Tra i piatti più particolari, proposte come piatto speciale della serata di Venerdì e disponibili poi tutte le sere, da qualche anno a Veglio ci sono le tigelle, che nonostante non siano un piatto tipico piemontese, sono disponibili sia in versione salata, in accoppiamento a salumi e formaggi, sia in versione dolce ripiene di marmellata o nutella, in entrambi i casi si consiglia di accompagnarle con un ottimo bicchiere di Lambrusco di Modena, il vino delle tigelle per antonomasia. Ad accompagnare la serata in musica sarà il Revival anni 70’ 80’ 90’ 00’ by Gianluca Lanza Dj.

Sabato 24 i piatti del giorno saranno due con il grande classico del tapulone con polenta e la novità del riso nero con gamberi e verdure. In serata - e per la prima volta nel biellese - un concerto molto particolare ed originale per un viaggio a tutto Rock’n’Roll a bordo del Tao Love Bus Experience: si tratta della performance di TAO e la sua band a bordo del loro “Love Bus”, un pulmino Volkswagen T2 del '74 equipaggiato con tutto il necessario: strumenti, microfoni, mixer, altoparlanti, generatore di corrente. È unico in Italia ed in Europa con 1.200 concerti in 15 anni, 900 città toccate, 170.000 km percorsi, un tour europeo ed un film rockumentario; hanno aperto e chiuso concerti di artisti internazionali quali la popstar americana Anastacia, Glenn Hughes (Deep Purple), Dr Feelgood, Eric Gales e di artisti italiani quali Irene Grandi, Pooh, Negrita e Motel Connection. Hanno suonato in festival e location prestigiosi ed in svariati raduni Vw e auto/moto d'epoca, nonché grosse fiere di motori come Motorshow ed Eicma, lavorando inoltre con marchi come Volkswagen, Virgin Radio, Diesel, Benetton, Harley-Davidson.

Domenica 25 sarà la volta del bacaro piemontese con prosecco, ovvero la versione vegliese del classico “cicchetto veneto” che viene servito sia come aperitivo che come antipasto. L’accompagnamento con musiche e danze sarà a cura di Gianluca Lanza Dj.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.