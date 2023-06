A Biella torna Nuvolosa Summer Kids

NUVOLOSA il festival del fumetto a Biella è un progetto realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con l’Associazione Creativecomics, che da anni si occupa di organizzazione di eventi e mostre legati al mondo del fumetto e delle arti.

Prevede laboratori per bambini e ragazzi, un concorso nazionale (Premio Nuvolosa) riservato a giovani fino ai 35 anni, esposizioni, un evento conclusivo che si svolge ogni anno a marzo con la presenza di numerosi importanti autori, performance dal vivo, incontri e workshop.

Anche quest’anno si vuole avviare i “NUVOLOSA SUMMER KIDS”, iniziativa estiva per dare continuità al progetto e contribuire a far crescere nel territorio l'interesse da parte dei bambini e dei giovani per la Nona Arte.

Grazie alla collaborazione con Odos Group che gestisce il Centro Commerciale “I Giardini” di Biella, verranno realizzati sette workshop per bambini a cura di Creativecomics, partner storico del progetto.

LABORATORI GRATUITI NUVOLOSA SUMMER KIDS

con i disegnatori Daniele Statella, Sergio Cabella e Federica Di Meo, per bambini/bambine dai 7 ai 12 anni, e un incontro con autori.

Ecco il programma:

VEN 30 GIUGNO pomeriggio

- dalle 16 alle 17.15: DISNEY LAB

- dalle 17.30 alle 18.45: DISNEY LAB

SAB 1 LUGLIO mattino

- dalle 10 alle 11.15 DISNEY LAB

VEN 7 LUGLIO pomeriggio

- dalle 16 alle 17.15: MANGA LAB

- dalle 17.30 alle 18.45: MANGA LAB

VEN 14 LUGLIO pomeriggio

- dalle 16 alle 17.15: DISNEY LAB

- dalle 17.30 alle 18.45: DISNEY LAB

Iscrizioni: prenotazioni tramite il sito di Informagiovani di Biella o telefonando all’Informagiovani, 015 3507 380-381 entro le ore 14 del giorno precedente alla data del laboratorio

ESPOSIZIONE OPERE VINCITRICI DEL PREMIO NAZIONALE NUVOLOSA

Inoltre, dal 29 giugno in Galleria presso il Centro Commerciale I Giardini di via Via Alfonso Lamarmora – Biella esposizione delle tavole del fumetto "Biella tra le nuvole"