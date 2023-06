Incidente a Novara: due persone in condizioni critiche, una bambina trasferita in codice rosso a Torino e altri due feriti meno gravi

Si precisa meglio il bilancio del grave incidente accaduto nel pomeriggio di ieri sulla provinciale Novara – Biandrate nei pressi della rotonda di San Pietro Mosezzo.

I feriti sono in tutto quattro: due sono in condizioni molto serie: un uomo di 35 anni è ricoverato in rianimazione all’Ospedale di Novara, mentre una bambina di 5 anni (non di due come era stato detto in un primo tempo) è stata portata in codice rosso al Regina Margherita di Torino. Gli altri due feriti sono meno gravi: uno in codice giallo e uno in verde.