Dal Nord Ovest - Usano il bancomat rubato a un anziano per pagare una corsa in taxi (foto di repertorio)

Hanno rubato il bancomat a un anziano e poi hanno provato a utilizzarlo per pagare una corsa in taxi, cercando anche di ricavarci dei contanti: purtroppo per loro, lo stratagemma non ha funzionato e i due malviventi, una ragazza di 29 anni e un ragazzo di 20, sono finiti in manette.

A segnalarli alla polizia è stato proprio il tassista, insospettito dal loro comportamento: innanzitutto i due avevano tentato ripetutamente, ma senza successo, di saldare la corsa utilizzando la carta Visa. Ma, come se non bastasse, avevano cercato di convincere l'uomo a farsi pagare 100 euro in più con l'intento di farsi poi restituire il resto in contanti.

I poliziotti hanno individuato i due soggetti in piazza Massaua, in stato visibilmente alterato. Già dai primi accertamenti è emerso che il titolare della carta fosse una terza persona, un anziano con una grave forma di cecità, che è stato immediatamente contattato.

L'uomo ha riferito di essere stato vittima di un furto e di conoscere il ventenne: lo stesso si era infatti offerto di dargli assistenza aiutandolo quotidianamente svolgendo piccoli servizi. Quella sera, poi, il giovane avrebbe scavalcato il balcone dell'abitazione al piano rialzato e, approfittando della condizione di inabilità dell’uomo, si sarebbe introdotto di soppiatto all’interno rubando il bancomat. Entrambi i giovani sono stati arrestati per utilizzo indebito di carte di credito in concorso e, solo il ventenne, per furto in abitazione.