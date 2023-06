Vandali in azione a Soprana, nel mirino l'orto dei bambini. L'ira sui social: “Episodio di pura stupidità” (foto dalla pagina Facebook di Primaria Soprana)

Amara sorpresa alla scuola primaria di Soprana. Qualcuno è entrato nell'orto e ha strappato le piante, buttato le pietre colorate dai bambini, rotto alcuni vasi e gettato gli attrezzi da lavoro ovunque.

A segnalare ieri mattina lo sfregio lo stesso istituto di Valdilana sui propri canali social: “Ci teniamo a sottolineare che l'orto non è della scuola o delle maestre, l'orto è di tutti i bambini che lo curano e in quanto tale va rispettato. Speriamo con tutto il cuore che sia stato solo un episodio che non si ripeterà più”.

Sul caso è intervenuta anche la Municipalità di Soprana: “Di fronte a questi episodi di pura e semplice stupidità non possiamo che rimanere tutti indignati ed allibiti – si legge nel post sulla pagina Facebook - Ma la stupidità si combatte solo con l'aiuti di tutti noi e della intera comunità. Se qualcuno ha visto o abbia notizie su quanto accaduto si faccia avanti per consentirci di individuare questi deficienti”.