Lavori sul Ponte della Tangenziale, traffico in tilt per Biella: le foto dall'alto della coda

Non sono trascorse nemmeno 24 ore dall'istituzione del senso unico sul Ponte della Tangenziale che sono arrivate numerose segnalazioni di utenti della strada bloccati da ore sulle principali arterie che portano alla città di Biella.

Lunghe code sono state segnalate non solo nella centralissima via Milano ma anche in Superstrada, fin dalla Bennet di Vigliano Biellese e in via del Cervo verso l'abitato di Candelo. Le immagini dall'alto parlano da sole. I mezzi procedono a passo d'uomo, il traffico è completamente in tilt. E domani comincia la maturità: si preannuncia una mattinata di fuoco sul fronte della viabilità.