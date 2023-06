Controlli amministrativi in provincia, la Polizia sanziona un tabacchino (foto di repertorio)

Nell’ambito degli ordinari controlli diretti alla prevenzione e contrasto degli illeciti amministrativi, gli operatori della Squadra Amministrativa della Questura di Biella, hanno contestato al titolare di una tabaccheria della provincia una violazione amministrativa dovuta all’assenza di autorizzazione.

In particolare, lo stesso risultava sprovvisto del titolo abilitativo per l’installazione presso il proprio esercizio commerciale di un apparecchio automatico per la distribuzione di snack e bevande.