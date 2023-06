Alberi monumentali in mostra a Villa Piazzo di Pettinengo

"La più contenuta e intima delle esposizioni fotografiche di Tiziano Fratus", così viene meticolosamente descritta nella locandina prodotta da Pacefuturo la raccolta di immagini dal titolo il popolo silenzioso che sarà esposta a Villa Piazzo, Pettinengo per tutta l'estate. Per chi non lo conoscesse Fratus è uno scrittore e poeta che nella sua carriera ha raccontato a grandi e piccoli le meraviglie del mondo arboreo, approfondendo in particolare il tema deigli alberi monumentali. In un'esposizione simile non possono certo mancare alcuni degli alberi più antichi d'Italia quali sono gli ulivi e gli olivastri millenari sardi, tra questi in particolare troviamo fotografata tutta la sinuosità scolpita dal tempo nel legno di Sa Reina a Villamassaglia, oltre alla citazione dei numerosi esemplari che crescono a Luras, più a Nord.

A proposito di ulivi millenari è interessante conoscere la storia di Sa Tanca Manna. Si tratta più precisamente di un olivastro (o ulivo selvatico), che radica a Cuglieri in provincia di Oristano, e che è stato completamente avvolto dalle fiamme durante i devastanti incendi che hanno coinvolto il territorio del Montiferru nel 2021. La perdita dell'intera chioma e del tronco, che toccava i 10 m di circonferenza, aveva fatto pensare al peggio, ma dopo un anno e incessanti cure da parte di arboricoltori professionisti ecco che la primavera scorsa è riuscito a emettere i primi polloni. La resilienza di questi alberi non è forse perfetta descrizione del popolo sardo? Vi aspettiamo a Villa Piazzo!