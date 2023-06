Formazione settore sanitario, un vantaggio imprenditoriale per uno studio di successo

Nel settore sanitario la formazione continua è un elemento cruciale per garantire un servizio di qualità e preservare la salute della popolazione. Non solo però, perché la formazione si estende anche alla gestione aziendale: temi come la gestione dei collaboratori, la contrattualistica, lo smart office e la gestione economica nel settore sanitario sono centrali per un’impresa di successo.

Proprio su questi temi si concentra l’azione di SpaceForm, business unit di Serage dedicata alla formazione per le imprese e specializzata nella trasformazione digitale, nello sviluppo di nuove competenze, nella gestione del cambiamento nelle organizzazioni, nella predisposizione di progetti formativi, consulenza e follow up.

Per il mese di luglio, infatti, sono in programma quattro corsi di formazione, con 4 crediti formativi ciascuno, in calendario il lunedì mattina dalle 9.00 alle 13.00, con la possibilità di frequentare sia online che in presenza nella sede di Serage in via Mestre 12 a Cairate (provincia di Varese, facilmente raggiungibile con l’autostrada - uscita Gallarate).

LA GESTIONE DEI COLLABORATORI: DA PROFESSIONISTA A COACH

Il primo tema verrà sviluppato lunedì 3 luglio 2023 e verterà sulla produttività dello studio medico: un’ambiente dinamico e impegnato, in cui è cruciale avere una gestione efficace dei collaboratori per ottenere i migliori risultati. Questi corsi sono progettati per fornire ai professionisti e/o al personale le competenze necessarie per gestire con successo il team di lavoro.

SMART OFFICE: LA GESTIONE INTELLIGENTE NEL SETTORE SANITARIO

Il secondo appuntamento è in programma per lunedì 17 luglio 2023 e approfondirà uno dei trend emergenti nel campo della ricerca di tecnologie che possano migliorare l’efficienza dei propri servizi: lo Smart Office, ovvero l’utilizzo di tecnologie avanzate per ottimizzare la gestione della documentazione e semplificare le operazioni quotidiane all’interno dell’azienda. Un discorso che, nel settore sanitario, si traduce in una maggiore efficienza nella gestione dei dati sanitari dei pazienti, nella semplificazione delle procedure di prenotazione e nell’ottimizzazione delle attività amministrative.

GESTIONE DEI CONTRATTI NEGLI STUDI SANITARI

La formazione prosegue lunedì 24 luglio 2023 e l’appuntamento partirà da una domanda: state applicando il contratto migliore per il vostro studio? Gli obiettivi dell’approfondimento saranno quelli di fornire una conoscenza dei diversi contratti applicati negli studi sanitari, illustrare le best-practice nella gestione dei contratti, scoprire e conoscere le clausole contrattuali, la risoluzione, la protezione dei dati sensibili.

LA GESTIONE ECONOMICA NEL SETTORE SANITARIO

A chiudere questo ciclo di quattro incontri, lunedì 31 luglio 2023, sarà un tema di estrema importanza: la gestione economica del settore sanitario. Il successo di uno studio medico, infatti, dipende non solo dalla qualità delle cure, ma anche dalla capacità di gestire le finanze; necessarie una forte attenzione ai dettagli e una pianificazione accurata, ottimizzando i costi e massimizzando i profitti, garantendo così una sana gestione dell’impresa oltre ad un’eccellente cura dei pazienti.

COSTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il costo delle singole lezioni, che come anticipato danno diritto a 4 crediti formativi ciascuno, è di 380€ a persona. Per l’acquisto di tutto il ciclo (4 lezioni per 16 crediti totali) è possibile contattare SpaceForm per una trattativa riservata, che può comprendere anche più persone dello studio interessate alla formazione.

Per ulteriori informazioni e per le pre-iscrizioni è a disposizione il sito internet https://www.serage.it/spaceform-academy