Ponte della tangenziale, a breve apre il cantiere e la viabilità sarà a senso unico , FOTO

Ci siamo: il cantiere lungo il ponte della tangenziale per procedere con i lavori di messa in sicurezza del viadotto programmati da mesi avrebbe dovuto aprire ieri, lunedì 19 giugno, mentre aprirà oggi, a breve.

In questo momento la Polizia Locale, con lo stesso assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola, sta procedendo a piazzare la segnaletica che almeno fino a metà agosto indicherà le direzioni da seguire per evitare il cantiere in seguito al quale sul ponte è stato istituito il senso unico.

Da quando inizieranno i lavori da parte di ANAS, proprietaria della strada sulla quale insistono, il ponte sarà percorribile solamente in direzione Chiavazza - Vigliano.