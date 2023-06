L'Estate al Piazzo si fa desiderare: dehors in piazza Cisterna tra qualche settimana

Piazzo chiuso o Piazzo aperto nel fine settimana? Si può passare da piazza Cisterna con l'auto? a che ora inizia la zona a traffico limitato serale?

I dehors in piazza arriveranno, e quindi piazza Cisterna nelle ore serali chiuderà, ma solo tra qualche settimana. In base a una delibera di giunta dello scorso ottobre, dal 1° giugno al 30 settembre al Piazzo è prevista la Ztl dal lunedì al sabato dalle 18.00 alle 24.00 e dalle 00.00 alle 05.00. Domenica dalle 00.00 alle 24.00. Dal 1 ottobre al 31 maggio, lo stesso documento prevede invece il divieto di transito al Piazzo a tutti i veicoli a motore – eccetto gli autorizzati dal lunedì al sabato 00.00 alle 05.00, ma anche il sabato dalle 20.00 alle 24.00 e domenica dalle 00.00 alle 05.00 e dalle 13.00 alle 24.00. Peccato però, che anche se siamo al 20 giugno, oggi sia in vigore ancora l'orario invernale e quindi non sia ancora possibile apparecchiare all'esterno occupando l'intera area della piazza.

"C'è stato qualche problema tecnico al sistema delle telecamere - spiega l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola - quindi non abbiamo potuto chiudere dalle 18 il sabato. Diciamo che comunque tutto sommato è andata ancora bene perchè il tempo non ha aiutato, e mettere i dehors in piazza con il freddo e la pioggia non era il massimo. Adesso il meteo sembra cambiato, e non appena avremo risolto il guasto arriveranno i dehors in piazza, e le auto non potranno più circolare".