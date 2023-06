Biella, al via senso unico sul ponte della Tangenziale: lunghe code in via Milano fin da Vigliano

Com'era prevedibile, sono bastate poche ore dall'istituzione a senso unico del ponte della Tangenziale per rallentare la viabilità in entrata alla città di Biella. Lunghe code e traffico intenso in via Milano, fin dall'abitato di Vigliano Biellese. Le auto procedono a passo d'uomo fino al rione di Chiavazza.