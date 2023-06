A Biella si firma l’accordo degli Enti territoriali per il “Progetto Tracciolino” FOTO

Oggi martedì 20 giugno, presso la Sala Consigliare del Palazzo della Provincia di Biella, è stato presentato il Progetto Tracciolino. Grazie alla seconda edizione del bando “Next Generation We”, erogato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ha permesso alla Fondazione BIellezza, alla Provincia e diversi comuni, di unire le forze per far rinascere il “nuovo monumento” di Biella: la Strada SP512, che grazie alla forte valenza paesaggistica e naturale, fa del Tracciolino una via d’eccellenza.

“Non è solo una strada – esordisce il Presidente della Provincia e Sindaco di Occhieppo Superiore, Emanuele Ramella Pralungo – , per noi biellesi si tratta di una strada come altre e spesso non ci rendiamo conto della particolarità di questo percorso: offre un collegamento storico, dal carattere naturale e paesaggistico di estrema rilevanza per il territorio. Ringrazio le amministrazioni che si sono rese subito disponibili e molto propositive”.

Grazie al bando e al sostegno di Enti ed Associazioni territoriali, si intende valorizzare il Tracciolino per renderlo un vero e proprio monumento di Biella. L’obiettivo è di promuovere il turismo e far rinascere le attività ed i paesi interessati dalla Strada Provinciale, che grazie alle sue peculiari caratteristiche, fornirà una solida base per le azioni future.

Il bando assegnerà i finanziamenti necessari ad avviare i lavori di messa in sicurezza e grazie a programmi e progetti futuri, gli enti coinvolti (Provincia di Biella, Fondazione BIellezza e i Comuni Biella, Pollone, Sordevolo e Occhieppo Superiore) proporranno nuove iniziative a favore della valorizzazione turistica.

“Occorre sfruttare questa occasione – afferma Claudio Corradino, Sindaco di Biella – È giunto il momento di accrescere il valore della balconata biellese e questo evento decreterà un passo determinante per lo sviluppo del turismo”.

Anche Barbara Greggio offre la sua visione, di Assessore del Turismo: “Accedere a questa opportunità ci darà la possibilità di sviluppare due importanti aspetti: la connessione tra le valli e il turismo di prossimità. Anche il Santuario di Oropa gioca un ruolo importante, ma occorre trasformare le presenze annuali in pernottamenti”.

I Sindaci di Pollone e Sordevolo, Sandro Bonino e Alberto Monticone, sono entusiasti dell’occasione e ringraziano la Provincia per essersi fatta carico dell’iniziativa. Anche Paolo Zegna, Presidente di Fondazione BIellezza, valorizza l’importanza degli investimenti futuri, che grazie alla cooperazione istituzionale, offrirà un punto di partenza per gli sviluppi futuri.

Al tavolo d’intesa si sottolinea, inoltre, l’importanza della programmazione condivisa e si invitano i cittadini, ad assumere un atteggiamento propositivo, per quanto riguarda le novità territoriali.

Le nuove progettualità verranno rese pubbliche, a seguito delle approvazioni in itinere e grazie alla cooperazione delle amministrazioni, si intende attrezzare le aree interessate.