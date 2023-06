A Zimone l’energia elettrica è sospesa: ecco la comunicazione ufficiale

È confermato: mercoledì 21 giugno, dalle 9 alle ore 16, verrà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica, come da avvisi dei distributori “E-Distribuzione” nel paese di Zimone.

La corrente verrà sospesa su tutto il territorio comunale, a causa dell’intervento per la rimozione dei gruppi elettrogeni, che dopo aver erogato l’elettricità per un mese, dovranno essere rimossi per permettere il rifacimento dell’impianto elettrico.Il Comune raccomanda la massima attenzione nella gestione dell’interruzione energetica e ricorda che, il giorno seguente, tutti i servizi dovrebbero tornare alla normale attività.