Disegna Rosazza, i disegni dei bambini protagonisti del nuovo calendario

Saranno i bambini dai 4 ai 10 anni i protagonisti assoluti del nuovo calendario 2024 del comune di Rosazza.

Ne dà notizia la Pro Loco sui propri canali social: “Il concorso viene indetto allo scopo di selezionare 13 disegni che verranno utilizzati proprio per il calendario, dove verrà riprodotto il disegno selezionato e la fotografia in originale. Il disegno primo classificato verrà utilizzato per la copertina, gli altri per i mesi dell'anno. Il regolamento completo è consultabile sulle pagine Facebook di Pro Loco e Comune”.

Per info: 339.6303460 o 333.4929104.