Fuoristrada, 3° vittoria di fila per la coppia Bonino-Lebole

Si è svolto questo fine settimana a Celle Ligure nel crossodromo Timossi la terza prova del Trofeo Italia dedicato a fuoristrada e veicoli leggeri. Grande soddisfazione per i piloti biellesi. Trionfo in categoria preparati per Stefano Costa su Suzuki che domina con ampio margine tutte le prove e altrettanto soddisfatti Alberto Bonino navigato da Letizia Lebole, portacolori del Piandelagotti fuoristrada Asd, che dominano tutte le prove riservate ai prototipi nonostante qualche inconveniente tecnico.