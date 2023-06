Biella Corse, grande affermazione di Negri-Zegna a San Marino

Affermazione di grande importanza per i "Biella Corse" Davide Negri e Marco Zegna questo fine settimana a San Marino. L'equipaggio biellese, infatti, alla guida di una Citroen DS3 (gruppo RC5N, classe N5), conquistando il primo posto della categoria N5, è balzato al vertice del Trofeo N5 Terra, serie di grande interesse nel panorama rallystico italiano. Andiamo con ordine, cominciando dalle caratteristiche di queste vetture.

“Le N5 sono delle auto 4 ruote motrici che simulano molto da vicino una R5” spiega il “Team Manager” di Biella Corse, Alby Negri: “una sorta di R5 depotenziata, con un costo di acquisto e di utilizzo più basso. Sono vetture propedeutiche per i giovani e appaganti per i "gentleman drivers" e molti addetti ai lavori le considerano la nuova frontiera del rally".

Proprio per questi motivi sono stati organizzati dei trofei “ad hoc”, con un buon montepremi e una partecipazione nutrita e di qualità. “Quest’anno in Italia i Trofei sono due, divisi per tipologia di rally” aggiunge Alby Negri: “Il Trofeo N5 Asfalto e il Trofeo N5 Terra, entrambi con quattro gare valide per il rispettivo Campionato Italiano più la finalissima (su asfalto e terra) al Rally di Monza a dicembre”. Il 51° San Marino Rally era la seconda tappa del Trofeo N5 Terra, che si corre nell'ambito del Campionato Italiano Rally Terra: una gara decisiva, essendo l'unica a coefficiente 2. Per Negri-Zegna era importante anche per riscattare il risultato della prima prova della stagione, il Rally della Val d'Orcia, corsa in Toscana a fine marzo. Una gara dove erano stati in testa fin quasi al termine, quando la rottura del cambio li ha poi costretti ad "accontentarsi" del terzo posto.

"Quando abbiamo fatto il Val d'Orcia" racconta Davide Negri "la macchina era appena arrivata dalla Spagna, dove aveva gareggiato da poco. Non c'è stato il tempo di fare granché e quindi l'abbiamo presa un po' "a scatola chiusa". A San Marino, invece, ci siamo ritrovati alla guida di un mezzo completamente diverso e devo dire che Natale, il nostro preparatore [la “factory” Tecnica Bertino di Casal Cermelli (AL)], ha fatto proprio un gran lavoro". Negri-Zegna hanno concluso la gara al 24° posto assoluto, secondi di gruppo e primi di classe. Grazie a questa affermazione sono primi (e con un bel vantaggio visto che, con il coefficiente 2, il punteggio è doppio) nella classifica del campionato.

"Siamo contentissimi del risultato che abbiamo ottenuto. Siamo andati forte fin dall'inizio e abbiamo sempre lottato per la prima posizione, facendo anche segnare il miglior tempo in una prova. Poi abbiamo subito un piccolo guasto e ci siamo ritrovati, per tre prove, con la macchina "che tagliava a 3.000 giri" e abbiamo perso un sacco di tempo. Arrivati al Parco Assistenza ce l'hanno sistemata e così abbiamo recuperato molte posizioni. Nel frattempo è uscito il nostro più diretto avversario e da allora abbiamo gestito la gara per portare a casa la vittoria. Lo dico ancora, sistemate quelle due o tre cose, la vettura va alla grande: tant’è che, in certe prove, abbiamo fatto tempi all'altezza delle vetture delle categorie superiori anche se la nostra è “solo” una gruppo N. Cosa che, in campionato italiano, è davvero tanta roba!". Dopo Val d'Orcia e San Marino, il Trofeo N5 Terra tornerà a settembre con il Rally dei Nuraghi, in Sardegna. Poi ci sarà a novembre il Rally del Brunello, in Toscana, e quindi la finale dei due Trofei a dicembre, al Rally di Monza.

Va ancora ricordato che al San Marino Rally ha gareggiato anche il navigatore Biella Corse Tiziano Pieri, nuovamente al fianco del pilota Davide Nicelli su di una Peugeot 208 G Line 130 (gruppo RC4N, classe Rally4). Hanno chiuso al 23° posto assoluto, quinti di gruppo e di classe.)