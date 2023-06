Tutto pronto per il Reload Sound Festival 2023

È questione di ore e il parco Kennedy di corso Rivetti a Biella cambierà volto: tra alberi e panchine arriveranno mixer e amplificatori, luci colorate e palcoscenici. Saranno il teatro all’aperto dei quattro giorni del Reload Sound Festival che offrirà alla città e non solo musica dal vivo gratis e senza biglietto (ma con la possibilità di fare un’offerta all’ingresso per sostenere l’organizzazione) da giovedì 22 a domenica 25.

Le serate e gli artisti. Undici tra band e solisti, più i dj per animare quel che resta della notte. L’offerta di Reload 2023 comincia giovedì sera con il ritorno dei Persiana Jones come evento principale. Per scaldare il pubblico, saranno preceduti da The Carosello’s, maestri nel trasformare in chiave punk rock i classici della musica italiana, e da The Bastard Sons of Dioniso, una “medaglia d’argento a X-Factor e un singolo appena uscito in cui canta insieme a loro il coro alpino della Sat. Chiuderà Dj Blaster. Venerdì l’apertura è biellese, con The Bowman, ormai di casa sui palchi del parco Kennedy. Samia è la solista che seguirà, un talento romano con le radici in Africa, un’esperienza a Sanremo Giovani e un Ep appena pubblicato da cui sono già stati estratti due singoli. L’evento principale si chiama Lo Stato Sociale, la band bolognese che ha appena iniziato un tour, anzi «un’estate di date gratis o a prezzi popolari, intera, cercando di abbracciarvi tutti» come hanno scritto sui loro canali social. In fondo è lo spirito di Reload. Chiuderà la serata Dj Perry. Anche sabato c’è Biella in apertura con Elisa e i Maleducati e Cascami Seta ad aprire in attesa dell’energia dei Bandakadabra e della loro musica che mescola elettronica e ottoni. Dj Blaster proseguirà a far ballare il pubblico fino a tardi. La chiusura di domenica è tra jazz, rock e blues: aprono Djset Selectors_Jazzrefound, prosegue il Max Duo (Max Tempia al pianoforte, Max Serra alle percussioni), chiudono il sax e l’accento napoletano di James Senese JNC. Le porte del parco si apriranno alle 18,30 con chiusura prevista entro le 2. I musicisti si alterneranno nell’arco dei quattro giorni sul palco Bonprix, quello principale, e sul palco Lyskamm.

Gli altri eventi. Come nell’edizione 2022 al parco Eunice Kennedy sarà presente l’ambulatorio mobile del Fondo Edo Tempia, per portare la prevenzione dei tumori là dove si parla di musica. Per tutte e quattro le serate sarà un punto informazioni con la possibilità di prenotare visite. Ma ci sono due appuntamenti particolari: giovedì alle 19 verrà presentato il progetto Nastro Rosa, in collaborazione con la Pietro Micca, che propone corsi di scherma terapeutica per le donne operate di tumore al seno. Venerdì sempre alle 19 un piccolo talk show racconterà il progetto “Il sorriso di Lisa” che si propone di donare parrucche alle donne che perdono i capelli dopo essersi sottoposte alla chemioterapia. A parlarne sarà Alessandro Larocca, ideatore del progetto e marito di Lisa, ovvero Annalisa Livorno, morta a novembre a 41 anni per le conseguenze di un cancro alla mammella.

Mangiare e bere. Il Reload Sound Festival significa musica ma anche cose sfiziose da bere e da mangiare. Nel parco saranno presenti sei postazioni di cibo da strada: l’immancabile Tony Panini Buoni, la Locanda del Lago di Viverone, il pesce fritto dei Lupi di Mare, le specialità al pollo di El Pollo Loco, la pizza di Marco’s Pizza e le crepes di Federico. Non solo: il gazebo del Walhalla con Francesco Pogni sarà il punto-cocktail della manifestazione e sarà possibile gustare “in purezza” o come ingrediente principale di cocktail l’amaro Lyskamm, co-sponsor della manifestazione. In più due postazioni bar con freschissima birra alla spina saranno gestite direttamente dallo staff di Reload.

Viabilità e parcheggi. Come nelle edizioni passate, durante le quattro serate di Reload sarà chiusa alle auto la parte di corso Rivetti che costeggia il parco Kennedy. Dalle 18 alle 2 la transenna vieterà il transito alle vetture all’altezza della sede della Ginnastica La Marmora per chi viene da via Carso e dagli svincoli di corso Lago Maggiore per chi arriva dalla direzione opposta. Non si potrà parcheggiare nel tratto di via Piave tra la rotonda di via Carso e l’inizio di corso Rivetti. I posteggi più capienti consigliati, a pochi minuti a piedi dal festival, sono quello della stazione San Paolo e quello della sede Biverbanca di via Carso.