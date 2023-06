A Ponderano arriva il consiglio comunale del ragazzi

Anche Ponderano avrà un Consiglio Comunale dei ragazzi: accolta la proposta del gruppo Consiliare Ponderano Merita.

Molte città e paesi d’Italia, nell’ambito delle loro politiche giovanili, hanno introdotti i Consigli Comunali dei ragazzi (CCR): iniziative molto importanti per la crescita culturale e civica dei più giovani, ma anche momenti di ispirazione e confronto per la gestione amministrativa della comunità. Nel nostro territorio niente si è però fatto in questi anni per avvicinarci a questa realtà. E’ sulla base di queste considerazioni che nasce la proposta di Marco Romano e del suo gruppo a favore di una progettazione partecipata capace di investire sulle competenze dei ragazzi, e sulla loro visione del futuro e di cambiamento sostenibile. Per una volta, e anche questa è una notizia, la maggioranza che sostiene il sindaco ha voluto ascoltare l’iniziativa della minoranza comprendendo che i Consigli Comunali dei Ragazzi costituiscono uno strumento educativo che può permettere ai ragazzi di confrontarsi, di gestire la conflittualità nella ricerca di soluzioni che non soddisfano le esigenze dei singoli ma quelle di tutta la collettività di cui si fa parte, rendendo in tal modo effettiva la pratica della partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, esigenze e desideri, nell’esercizio consapevole dei propri diritti.

Sicuramente una vittoria per Ponderano Merita! Ora però, all’approvazione della mozione dovranno seguire i fatti e ci aspettiamo che, in concreto, il Sindaco e l’assessore Pera vogliano promuovere una commissione dove maggioranza e opposizione possano lavorare insieme alla creazione di un regolamento da condividere con la dirigenza scolastica: il consiglio è solitamente composto da ragazzi in una fascia di età dai 9 (IV° primaria) ai 14 anni (III° classe secondaria di I° grado) e prevede proprio nella scuola lo svolgimento dell’iter per l’elezione dei consiglieri.

Siamo certi che sarà una bellissima occasione anche per ascoltare i nostri ragazzi e valorizzare le scuole del nostro amato paese.