Chiavazza, al via San Quirico. E sono ancora tanti gli appuntamenti in programma, FOTO

Chiavazza, al via San Quirico! E sono ancora tanti gli appuntamenti in programma

Con l'apertura dello stand gastronomico sabato 17 giugno è iniziato il fine settimana dei festeggiamenti per San Quirico a Chiavazza a Biella. Domenica durante la Santa Messa c'è stata la celebrazione degli anniversari di matrimonio e nel giardino parrocchiale è poi stato offerto l'aperitivo a tutti i presenti.

La grande festa è quindi proseguita con il pranzo al teatro parrocchiale e alla sera con grigliata e fritto misto oltre che baccalà alla vicentina che sono stati serviti nell'area all'aperto dietro al teatro parrocchiale.

"Siamo contenti - spiega Franco Caucino del Comitato Carnevale Benefico che organizza l'evento - perchè c'è stata grande partecipazione e i volontari che ci danno una mano sono sempre tanti. Speriamo ora nelle prossime serate e che il tempo continui a essere dalla nostra parte".

In settimana tra gli eventi da mettere in calendario ci sono giovedì 22 l'8° Giro della Bertamelina che partirà dalla piazza alle 19.30: una camminata ludico motoria per strade e sentieri del quartiere. Venerdì, il giorno seguente, ci sarà invece il concerto in piazza. Come da tradizione si esibirà la Fanfara Alpina della Valle Elvo diretta dal maestro Massimo Pellicioli, con la partecipazione di Barbara Capizzi e degli allievi dell'associazione culturale Libera La Voce.

Sarà inoltre presente anche il Coro 100 vocix100 anni ANA Biella. Il concerto inizierà alle 21.