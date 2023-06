"C'erano una volta e ci sono ancora", prima serata a Vigliano in compagnia del "Macchie", FOTO

Una cinquantina di persone hanno preso parte giovedì 15 giugno all'evento "C'erano una volta e ci sono ancora" a Vigliano, nella sede dell'associazione Carrettieri, primo di una serie (leggi Carrettieri storie e curiosità).

A presentare l'evento è stato Marco Macchieraldo.

Diversi partecipanti sono arrivati anche da paesi limitrofi attratti dal tema, curiosi di conoscere la storia di queste figure che non tutti sanno chi sono e che cosa facessero. Tra loro ci sono stati anche due ospiti arrivati dalla zona di Borgofranco d'Ivrea che hanno allietato i presenti con alcune musiche e suonate tipiche dei carrettieri.

Il prossimo appuntamento è il 13 luglio sempre a Vigliano presso la sede in via per Chiavazza alle 21. Durante la serata saranno proiettati anche due video storici per far immergere i presenti nel passato. Per info e prenotazioni (consigliata): @associazionecarrettierivigliano 333 266 2599.