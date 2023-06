A Città Studi l'assemblea della Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili

Venerdì 16 Giugno, alla presenza del Sindaco di Biella Claudio Corradino, del Viceprefetto Michele Basilicata, del Consiglio Direttivo del Biella Master, del Direttore Giovanni Schiapparelli, di imprenditori e sostenitori della Fondazione e di ex allievi del master, si è svolta a Città Studi l’Assemblea annuale della Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili. Impossibilitato a presiederla per improvvisa indisposizione, il Presidente Luciano Barbera ha affidato il compito di leggere la relazione al Vicepresidente Luca Alvigini. Il quale, dopo aver ricordato la figura del maestro sarto Cesare Attolini - titolare dell’omonima prestigiosa sartoria napoletana e sostenitore del Biella Master - scomparso lo scorso anno, cede la parola a Domenico Calvelli, Presidente del Collegio dei revisori, per la lettura della relazione di bilancio.

A Novembre 2022, si è svolto il corso propedeutico che ha selezionato 15 degli oltre 50 giovani che avevano presentato domanda di partecipazione alla XXXII edizione. La selezione finale ha premiato con le borse di studio Matteo De Giambattista, di Mese (SO); Asya Locche, di San Lazzaro di Savena (BO); Jehona Lutfija, di Cossato (BI); Giulia Masciangelo, di Arese (MI) e Ilaria Pennacchini di Roma.

Nell’ambito del piano formativo della 32a edizione sono state inserite nuove attività, tra le quali la presenza alla sfilata di Zegna a Milano (collezione Summer 2024) e la partecipazione al convegno internazionale “Natural Fiber Connect 2023” - che si terrà a Biella dal 25 al 29 Settembre. Sono state confermate le attività all’estero, che vedranno impegnati i corsisti negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, in Australia e nel Regno Unito. Per l’organizzazione degli stage, viene rivolto un particolare ringraziamento alle aziende Attolini, Loro Piana, Reda, Woolmark/Australian Wool Innovation e Zegna. Sarà l’occasione, per i masterini, di trasformarsi in ambasciatori del know how italiano indossando le creazioni di alcune aziende di eccellenza che supportano il Biella Master.

Nel corso del 2022 sono entrati tra i nuovi sostenitori Manifattura Sesia, Sellmat, Isaia & Isaia e il Gruppo Schneider. E’ stato preso contatto con l’attuale governo per fissare, attraverso il ministro Gilberto Pichetto Fratin, un incontro con il capo della segreteria del Mur (Ministero dell’Università e della Ricerca) per esaminare la possibilità di riconoscere il Biella Master come corso post universitario d’eccellenza nel settore tessile abbigliamento. L’indisposizione del Presidente Luciano Barbera ha costretto la delegazione biellese a riprogrammare l’incontro, già in calendario per il 7 Giugno.

Al termine dell’Assemblea sono stati consegnati i diplomi ai giovani della XXXI edizione, conclusasi il 31 Gennaio di quest’anno: Dina Carlino, Arianna Galleran, Elisa Valle e Edoardo Verani. Viene infine assegnato il “Premio d’Onore Carlo Barbera”, fondatore dell’azienda omonima, istituito per la prima volta dalla famiglia per premiare uno degli allievi che hanno portato a termine l’edizione precedente del Master. E’ risultata vincitrice Dina Carlino, laureata in progettazione della moda presso l’Accademia delle Belle Arti di Palermo, che riceve il premio dalle mani del nipote di Carlo, Corrado Barbera, presente all’Assemblea con il fratello Lodovico e lo zio Giorgio.