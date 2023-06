Il Coro Monte Mucrone protagonista in alta Val Pusteria

Il Coro Monte Mucrone “ Provincia di Biella” Sezione della A.P.D. “ Pietro Micca“ in Alta Val Pusteria in occasione del 26° Festival Internazionale dei mille cori che si è svolto nello scorso fine settimana nel cuore delle Dolomiti, nel Parco naturale delle Tre Cime, patrimonio mondiale dell’ Unesco, tra le località di Sesto, San Candido, Braies, Dobbiaco.

Il Coro, nella giornata di sabato 17 giugno ha tenuto ben tre concerti, al mattino alle 10 nella Chiesa di San Michele Arcangelo primitiva parrocchia di San Candido, alle 13 al Rifugio Baranci in un panorama di una bellezza paesaggistica mozzafiato con montagne a perdita d’ occhio e la natura come compagna costante, ed infine la sera alle 21 in Val Aurina ha terminato la propria giornata nel Padiglione di Campo Tures, non prima però di aver partecipato alle ore 17 in località San Candido alla sfilata, insieme agli altri 88 cori presenti e giunti da ogni parte del mondo, per le vie del paese accolti da due ali di folla festante e terminata nella Piazza del Comune dove il nostro maestro Guido Bertone ha avuto l’onore, l’onere ed il privilegio di dirigere i quasi 3.000 coristi, per il canto finale, radunati sotto il palco delle autorità.

Per il Coro una grande soddisfazione e per la Città di Biella e la provincia intera, un orgoglio essere stata rappresentata così degnamente in occasione di una manifestazione di tale importanza.