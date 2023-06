Apriamo vecchie porte per raccontare nuove storie, ecco il nuovo libro di Katiuscia De Pieri

Un anno fa, nel giugno 2022, Katiuscia de Pieri, con il suo team Urbex di validissime collaboratrici, aprì a Candelo la presentazione del progetto Candelochescrive con un libro collegato alle sue esplorazioni urbane “darè cà”.

Sabato 24 giugno, sempre a Candelo, suo paese d’origine, Katiuscia presenta la sua ultima “fatica” di esploratrice urbana e scrittrice. Vicino a Lei, sempre il nutrito team Urbex con Chiara Gagliardone, Stefania Sartori, Roberta Catalano Rovaglioli e Chiara Marcandino Katiuscia è una donna straordinaria, spinta da un grande amore per il territorio, animata da una passione vera per le esplorazioni urbane, che condivide spesso con tutti noi attraverso i suoi reportage sul giornale Il Biellese oppure attraverso le sue interessanti pubblicazioni, ricche di immagini affascinanti. Katiuscia riesce a farci scoprire ciò che è intorno a noi, ma che non sempre vediamo veramente. Il sottotitolo del libro è significativo: “apriamo vecchie porte per raccontare nuove storie”.

E Katiuscia sa raccontare molto bene ciò che scopre nelle sue esplorazioni. In questo libro troviamo una selezione dei suoi reportages pubblicati sul Biellese, arricchiti da nuovi spunti e conoscenze, frutto di nuove collaborazioni come quella con Lelia Zangrossi che dialogherà con l’autrice, insieme a Mariella Biollino, presidente del Consiglio di biblioteca. Sono 300 pagine che si leggono e sfogliano con grande interesse, che riguardano quasi in toto il territorio biellese: Valdilana, Mongrando, Occhieppo inferiore, Masserano, Ronco, Rosazza, Vigliano, Mosso, Bioglio, Biella, Sala biellese, Lessona, Oropa e con alcune esplorazioni a Torino, Vercelli, Rovasenda, Racconigi, Milano attraverso segnalazioni effettuate dagli stessi amministratori pubblici o da esperti conoscitori del territorio. Un viaggio fotografico nel passato, passando attraverso secoli di storia, arte e racconti. Dimore di grande valore artistico e culturale abbandonate al loro destino. Questo compendium ha lo scopo di essere una documentazione storica di come sono oggi queste proprietà, con l'aggiunta di racconti e aneddoti che spiegano le abitudini e le origini delle famiglie che le hanno abitate.

Il valore dell’operazione Urbex è quello di conservarci le immagini di questi edifici, specchio di una società nobiliare o benestante prima che, per incuria, si corrompano di più e crollino o spariscano sotto il prosperare della vegetazione, cancellando del tutto le tracce di una società, della sua architettura, eleganza e qualità di vita. Straordinario il lavoro svolto a Candelo a Villa Mares, insieme alle sue validissime collaboratrici; non si tratta solo di esplorazione urbana, ma un lavoro prima di pulizia e poi di recupero delle vecchie stanze per farle rivivere attraverso una serie di eventi: mostre fotografiche, location per fotografie di moda…una vera rinascita di una casa del ‘600 chiusa da tempo e sconosciuta ai più. A tutto ciò si aggiunge la straordinaria scoperta della vecchia farmacia Calliano, che qui aveva sede, che ha dato il via al progetto della ricerca storica sulle farmacie a Candelo nel ‘900, argomento finora mai preso in considerazione. Importante anche l’esplorazione di Villa Pozzo, dimora del senatore Marco Pozzo, dell’omonima via, che potrebbe dare luogo a nuovi importanti sviluppi, legati anche all’archivio del sen. Pozzo, padre di Livio a cui è intitolata la nostra biblioteca.

Molto interessante la scoperta fatta in archivio di un documento del 7 agosto 1884 con cui la parrocchia di Candelo S.Pietro, su richiesta del sindaco, autorizza ad utilizzare la chiesetta dell’oratorio di s. Croce, in mezzo al verde, come lazzaretto. Lelia Zangrossi, esperta ricercatrice storica di Mosso, ci parlerà di un vero e proprio “Viaggio nel tempo” attraverso uno spaccato di vita quotidiana nelle antiche dimore nel 1700 e nel 1800; in questo modo darà un contributo importante all’esplorazione urbana di Katiuscia raccontando la vita nelle antiche dimore oggetto di esplorazione; racconterà alcuni momenti della giornata o descriverà alcuni luoghi nel 1700 (il risveglio e la colazione, la sala da pranzo, una cena elegante, le danze…) oppure gli abiti e i gioielli delle padrone di casa nel 1800. Sembrerà di entrare nelle case di allora.