Ha mantenuto il sangue freddo l'uomo alla guida che, in piena notte, si è visto scoppiare un pneumatico della sua auto. È successo poco dopo la mezzanotte, sulla Superstrada, in prossimità dello svincolo per Cossato. Fortunatamente il conducente non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.