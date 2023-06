Lutto per la morte di Bruno Strukel, è stato assessore al comune di Biella

Lutto a Biella per la morte di Bruno Strukel, mancato nei giorni scorsi all'affetto dei suoi cari. Aveva 91 anni.

Ingegnere, è stato assessore al comune di Biella (1975-90) all'Urbanistica, Lavori Pubblici e Ecologia (da lui istituito) nonché docente di Elettrotecnica all'Istituto G. Ferraris di Biella e all'Istituto Q. Sella di Biella e giornalista pubblicista, con all'attivo collaborazioni in diverse testate locali. In campo amministrativo, si è battuto per un nuovo piano regolatore della città di Biella a misura d'uomo, con giardini, aree verdi e viali alberati. Inoltre ha attuato i primi interventi di risanamento nei rioni.

A ricordarlo, in queste ore, con affetto i suoi più stretti collaboratori del tempo: a detta dei più, Strukel è stato un precursore in parecchi settori della vita pubblica cittadina.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Cassiano. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 10.30 di domani, 20 giugno.