Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. È successo stanotte, intorno all'1.15, nel comune di Tavigliano: stando alle prime informazioni raccolte, un 20enne della Valle Cervo è rimasto lievemente ferito nell'impatto.

Indenni il conducente del mezzo, un 22enne di Biella, e un altro passeggero, suo coetaneo e residente in città. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale sanitario del 118 per l'assistenza al malcapitato, poi trasportato in ospedale per le cure di rito.