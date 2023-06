Biella, scontro tra due auto all'incrocio per una mancata precedenza: c'è un ferito (foto di Mattia Baù)

Scontro tra due auto a Biella. È successo poco fa, all'incrocio tra via Tripoli e via Paietta: stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di 71 anni è rimasto ferito nell'impatto.

Subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice verde all'ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Molto probabilmente il sinistro sarebbe da attribuire ad una mancata precedenza.