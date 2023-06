Liceo Avogadro, un brindisi per 5 pensionandi: ecco chi sono

Venerdì 16 giugno la comunità educante del Liceo "Avogadro" di Biella si è stretta attorno a cinque dei suoi componenti che raggiungeranno con il primo di settembre il meritato traguardo della pensione: i docenti Alessandra Girelli, Laura Lanza, Patrizia Mantillaro, Marco Peduzzi e la segretaria Luciana Feudaroli. La cerimonia e il rinfresco si sono tenuti presso l'IIS "Gae Aulenti" perché nella sede di via Galimberti sono cominciati i lavori per la messa in sicurezza dell'edificio.

Il dirigente del Liceo, Mario Massazza, ha consegnato a ciascuno dei pensionandi un pensiero e rivolto il sincero ringraziamento di tutti. Contestualmente è stato consegnato un piccolo presente anche al prof. Luigi Scuderi, che lascia l'Avogadro per un nuovo incarico presso l'IIS "Q. Sella".