"Anche io sono protezione civile" Partito oggi il campo estivo della RNRE per i ragazzi FOTO e VIDEO

L’idea, nata quindici anni fa con l’obiettivo di valorizzare le competenze dei ragazzi e delle ragazze e accrescere le loro conoscenze a tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività, dalla sua prima edizione ha coinvolto e formato oltre quarantamila giovani tra i 10 e i 16 anni.

Gli obiettivi dei campi scuola “Anch’io sono la protezione civile” sono:

• incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico;

• contribuire alla prevenzione dei rischi;

• favorire la conoscenza del Sistema di protezione civile e dei compiti del Servizio Nazionale;

• sensibilizzare i più giovani rispetto all'importanza dei piani di emergenza.

A Biella, il campo scuola, gestito dai volontari della RNRE nella sede degli Alpini, è partito questa mattina, 19 giugno, con una trentina di ragazzi pronti a conoscere le realtà di protezione civile del territorio. Nel corso della settimana si presenteranno ai ragazzi gli Alpini che illustreranno le loro attività in tempo di pace e in emergenza, la Protezione Civile comunale che tratterà i rischi sul territorio e i piani comunali, la Croce Rossa per parlare di emergenza sanitaria, il gruppo RNRE per quanto riguarda le comunicazioni in emergenza, i Carabinieri forestali per la protezione del patrimonio boschivo, i Vigili del Fuoco che accoglieranno in caserma i giovani, i volontari AIB per quanto riguarda l'emergenza degli incendi boschivi. Nelle giornate non mancheranno le prove pratiche e una visita all'aeroporto di Cerrione prima di concludere il campo, sabato 24 giugno, con la consegna degli attestati.

Una settimana intensa che sicuramente, come gli anni passati, trasmetterà ai giovani l'importanza della Protezione Civile e preparerà i futuri volontari indirizzandoli, quando avranno l'età, nel settore a loro più congeniale.

Il video a questo link:

https://www.facebook.com/www.newsbiella.it/videos/987034802311952